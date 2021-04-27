Киев решил выслать российского консула в Одессе

Украинский МИД назвал этот шаг "ответом" Москве
Российский консул в Одессе объявлен персона нон грата. МИД Украины потребовал, чтобы дипломат покинул страну. Во внешнеполитическом ведомстве заявляют, что решение о высылке – ответ Киева на аналогичное решение Москвы в отношении сотрудника своего посольства.
"Он должен покинуть территорию Украины до конца дня 30 апреля 2021 года", — говорится в сообщении украинского МИД.
26 апреля Россия объявила сотрудника консульского отдела при посольстве Украины в Москве персона нон грата. Российская сторона таким образом зеркально ответила на действия Киева, который неделей ранее выслал из страны сотрудника российской дипмиссии, передает РИА Новости.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram