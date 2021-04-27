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Тележурналист Евгений Попов: Круглый стол объединит сторонников защиты культурного наследия

14:42
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Памятники архитектуры требуют особого внимания

Журналист телеканала "Россия" Евгений Попов предложил представителям Департамента культурного наследия Москвы провести круглый стол, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы сохранения памятников истории и архитектуры столицы. В мероприятии примут участие историки, урбанисты и представители общественности.

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"Сегодня многие здания, которые на протяжении веков были символами нашей истории, предметом гордости для россиян, разрушаются. Мы можем потерять то, что составляет основу любой нации – ее культурное наследие. Некоторые отданные в частные руки старинные усадьбы годами не реставрируются, ветшают. Попытки власти призвать к порядку нерадивых собственников часто заканчиваются ничем. Считаю, что необходимы более эффективные инструменты для предотвращения разрушения исторических зданий", - заявил Попов.

По его словам, в рамках круглого стола стоит обсудить меры усиления контроля за подобными зданиями, в том числе внесение уникальных памятников архитектуры в реестр культурного наследия. Благодаря этому можно будет следить за сохранностью и ходом реставрации зданий, а также реагировать на нарушения со стороны собственников.

В качестве одной из возможных мер защиты памятников культуры журналист предложил десятикратное увеличение штрафов за уничтожение или повреждение таких зданий. К владельцам, которые не выполняют свои обязанности по сохранности и содержанию здания, следует применять упрощенную процедуру изъятия собственности, имеющей историческую ценность.

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