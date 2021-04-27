Тележурналист Евгений Попов: Круглый стол объединит сторонников защиты культурного наследия

Памятники архитектуры требуют особого внимания

Журналист телеканала "Россия" Евгений Попов предложил представителям Департамента культурного наследия Москвы провести круглый стол, на котором будут обсуждаться актуальные вопросы сохранения памятников истории и архитектуры столицы. В мероприятии примут участие историки, урбанисты и представители общественности.

"Сегодня многие здания, которые на протяжении веков были символами нашей истории, предметом гордости для россиян, разрушаются. Мы можем потерять то, что составляет основу любой нации – ее культурное наследие. Некоторые отданные в частные руки старинные усадьбы годами не реставрируются, ветшают. Попытки власти призвать к порядку нерадивых собственников часто заканчиваются ничем. Считаю, что необходимы более эффективные инструменты для предотвращения разрушения исторических зданий", - заявил Попов.

По его словам, в рамках круглого стола стоит обсудить меры усиления контроля за подобными зданиями, в том числе внесение уникальных памятников архитектуры в реестр культурного наследия. Благодаря этому можно будет следить за сохранностью и ходом реставрации зданий, а также реагировать на нарушения со стороны собственников.

В качестве одной из возможных мер защиты памятников культуры журналист предложил десятикратное увеличение штрафов за уничтожение или повреждение таких зданий. К владельцам, которые не выполняют свои обязанности по сохранности и содержанию здания, следует применять упрощенную процедуру изъятия собственности, имеющей историческую ценность.

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