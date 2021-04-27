Шепелев рассказал, почему может сорваться на близких

Ведущий становится раздражительным, если по утрам ему мешают

Дмитрий Шепелев признался, что в его жизни бывают моменты, когда он может сорваться на членов семьи. Такое случается, если кто-то нарушает его утренние планы.

С рождением второго ребенка у телеведущего поменялся режим дня. Теперь ему приходится просыпаться значительно раньше привычного – в шесть утра. "Будильник, 10 минут, чтобы проснуться, быстрый душ, разбудить Ладу, приготовить завтрак", - рассказал Шепелев в Instagram о своих привычных утренних ритуалах.

Он отметил, что из-за раннего пробуждения может быть раздражительным, а потому, если по утрам ему мешают, ведущий может и "взорваться".

Шепелев поинтересовался у подписчиков, есть ли кто-то с похожими проблемами. Оказалось, что ведущий не единственный, кто любит по утрам тишину и покой.

"Я тоже не люблю болтовню по утрам. Сын не умолкает в любое время", "Дима, я такая всю жизнь! Утром мне нужна тишина или тихие свежие новости", "Абсолютно моя тема )))) по утрам мы завтракаем молча", - поделились своими историями комментаторы.

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