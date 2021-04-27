Путин призвал законодателей немедленно реагировать на проблемы с соцвыплатами

В целом система отлажена

Законодатели должны немедленно реагировать на проблемы в сфере социальных выплат. Президент России призвал контролировать работу системы – несмотря на то, что в целом она отлажена.

"Система оформления различных социальных выплат, пособий у нас в целом отлажена. Однако прошу вас осуществлять и свой парламентский мониторинг буквально по каждой из предложенных мер и немедленно реагировать, если человек сталкивается здесь с какими-то сложностями", - заявил Владимир Путин, выступая в Санкт-Петербурге на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании.

Российский лидер также отметил, что рынок труда, пострадавший за время пандемии, еще не восстановлен. Безработица остается выше докризисного уровня. Доходы российских семей упали. В этой ситуации нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать их 1 сентября в школу, считает президент.

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