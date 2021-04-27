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В Кремле отреагировали на запрет ввоза "Спутника V" в Бразилию

14:56
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Контакты будут продолжаться

Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков прокомментировал решение Национального агентства по санитарному надзору Бразилии отказать в разрешении на ввоз в страну разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V".
Инспекторы Евросоюза прибыли в Россию для оценки "Спутника V"

"Контакты будут продолжаться. Если не хватает каких-то данных, они будут предоставлены, здесь сомнений быть не должно", - приводит слова кремлевского спикера ТАСС.

При этом Песков подчеркнул, что опыт применения препарата уже достаточно большой, имеется значительное количество информации, подтверждающей - "Спутник V" самая надежная и эффективная вакцина в мире, а спрос на нее в мире очень высок.

По словам пресс-секретаря, идет работа "в авральном режиме", чтобы наладить производство за границей.

Ранее решение Бразилии прокомментировали разработчики препарата. Как было сказано в сообщении в аккаунте "Спутника V" в Twitter, ситуация имеет политический окрас - и не имеет ничего общего с доступом к информации о вакцине или наукой.

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