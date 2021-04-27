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Путин призвал кандидатов на выборах не пустословить

14:57
  • вторник
  • 27 апреля 2021

И избегать дешевого популизма

Владимир Путин призвал кандидатов на предстоящих в сентябре выборах в Госдуму соблюдать политическую этику и избегать "пустословия и дешевого популизма". Об этом президент сказал на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, которое проходит в Санкт-Петербурге.

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Он отметил, что многие из присутствующих в зале планируют принять участие в предвыборной кампании. Президент призвал их вести честную конкурентную борьбу, уважая своих соперников, а также ответственно относиться к избирателям, не раскачивая ситуацию.

"Вы знаете, насколько это вредно. Мы говорим постоянно: надо избегать популизма. Но в практике, к сожалению, это продолжается. И к сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе, начала 90-х годов. Обещали все, что ни попадя, все подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат - до сих пор не можем "расхлебаться" с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное - это что означает? Это порождать ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает", - сказал Путин (цитата по "Интерфакс").

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