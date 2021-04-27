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Космонавт оценил слова Маска о жертвах при покорении Марса

15:20
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Полет на другую планету может быть крайне опасен

Российский космонавт, заместитель директора по науке Института медико-биологических проблем РАН Олег Котов прокомментировал слова Илона Маска о том, что в ходе покорения Марса избежать человеческих жертв не удастся.
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Ранее Илон Маск заявил, что покорителями Красной планеты будут исключительно добровольцы, поскольку "это тяжелое и опасное путешествие, из которого можно не вернуться живым".

По мнению Котова, американский бизнесмен хотел сказать, что риск смерти участников пилотируемых полетов будет тем выше, чем больше расстояние от Земли до нужной планеты, передает РИА Новости.

"Это тоже некая закономерность, но отнюдь не умаляет того, что нужно приложить все силы, чтобы его минимизировать", - считает космонавт.

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