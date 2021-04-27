"Академик Черский" начал укладку "Северного потока - 2" в водах Дании

Работы ведутся в соответствии с полученными разрешениями

Во вторник в территориальных водах Дании начало работать судно-трубоукладчик "Академик Черский" - продолжается строительство газопровода "Северный поток - 2", передает ТАСС.

Уточняется, что все еще работает и баржа "Фортуна", приступившая к строительству ранее. Как отмечают в Nord Stream 2 AG, процесс идет полностью в соответствии с полученными разрешениями.

"Северный поток - 2" предполагает создание двух ниток газопровода общей мощностью 55 миллиардов кубометров в год от побережья России до Германии через Балтийское море. Активным противником проекта выступают Соединенные Штаты.

В середине апреля глава комитета Госдумы по энергетике Павел Завальный заявил, что первый газ по "Северному потоку - 2" могут пустить уже этим летом.

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