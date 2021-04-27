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Россияне смогут сообщать о пожарах через приложение МЧС

15:04
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Программа получила название "Термические точки"

Заместитель начальника главного управления Национального центра управления в кризисных ситуациях МЧС Сергей Калугин сообщил о разработке ведомством мобильного приложения "Термические точки", передает РИА "Новости".
Природные пожары в России подобрались к жилым домам

"Посредством космического мониторинга в пожароопасный период выявляются возможные термические аномалии. Они могут в дальнейшем быть источником серьезного пожара", - отметил Калугин.

С помощью приложения, продолжил он, граждане смогут как получать информацию о возгораниях, так и передавать ее спасателям - в том случае, если сами стали свидетелями ЧП.

Сейчас, добавил представитель МЧС, программой уже пользуются органы и руководители местного самоуправления.

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