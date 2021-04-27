Ева Польна пожаловалась на невозможность защитить честь в суде

Певица уверена, что к знаменитым людям относятся предвзято

Певица Ева Польна пожаловалась на то, что у известных артистов практически не шансов отстоять свою честь в суде. Исполнительница в качестве примера рассказала о случаях, когда издания перевирают информацию о знаменитостях.

Польна заявила, что некоторые современные таблоиды "не поднимают читателя над скотским, а загоняют внутрь".

"Это принципиальный вопрос, я так не хочу. Так можно скатиться до мышей, достало. Артист не может ничего сделать с теми небылицами, которые про тебя пишут… У меня был опыт, я пыталась судиться, после того, как вырвали фотографию, написали несусветную чушь. Я ничего не смогла сделать, я не выиграла суд. Он длился год", - разоткровенничалась певица.

Она отметила, что на все претензии получала от судьи один и тот же ответ: "Ну вы же артист". По словам исполнительницы, в понимании многих людей творческая профессия означает, что человек должен выставлять свою личную жизнь на публику.

"Есть те, кто считает это пиаром, а есть люди, живущие в другой категории, дайте им спокойно существовать", - призвала Польна.

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