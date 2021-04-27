В Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами

Обошлось без жертв

В Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвался автомобиль российских миротворцев, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МВД непризнанной республики Унана Тадевосяна, чьи слова приводит "Интерфакс".

"Два миротворца получили ранения", - добавил Тадевосян, уточнив при этом, что сейчас жизням российских военных ничего не угрожает, они в больнице.

Изданию "Sputnik Армения" Тадевосян рассказал, что из-за инцидента были остановлены поиски останков погибших в ходе конфликта на территории, возобновятся они в среду.

Издание уточняет, что с момента установления перемирия были найдены останки в общей сложности 1551 человека, это в том числе гражданские лица.

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