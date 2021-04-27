ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Карабахе на мине подорвалась машина с российскими миротворцами

15:23
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Обошлось без жертв

В Нагорном Карабахе на противотанковой мине подорвался автомобиль российских миротворцев, пишет Интерфакс со ссылкой на сообщение пресс-секретаря МВД непризнанной республики Унана Тадевосяна, чьи слова приводит "Интерфакс".
Путин назвал ситуацию в Карабахе самой актуальной проблемой Армении

"Два миротворца получили ранения", - добавил Тадевосян, уточнив при этом, что сейчас жизням российских военных ничего не угрожает, они в больнице.

Изданию "Sputnik Армения" Тадевосян рассказал, что из-за инцидента были остановлены поиски останков погибших в ходе конфликта на территории, возобновятся они в среду.

Издание уточняет, что с момента установления перемирия были найдены останки в общей сложности 1551 человека, это в том числе гражданские лица.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
Российские миротворцы в Нагорном Карабахе
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.