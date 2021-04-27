В Раде предложили нацелить украинские ракеты на ядерные объекты в России

Парламентарий призывает "превентивно грозить Москве"

Россия обладает одной из самых сильных армий в мире и крупнейшим ядерным потенциалом. Украина должна этому что-то противопоставить – а для этого надо нацелить украинские ракеты на российские ядерные объекты, заявил депутат Верховной рады Роман Костенко.

"Сейчас нам нужны ракеты как минимум дальностью до тысячи километров, которые должны у нас стоять на вооружении и превентивно угрожать Москве", — сказал Костенко в эфире "4 канала".

Самая подходящая цель для этих ракет, по мнению депутата – АЭС на территории России. Угроза появления нового Чернобыля, считает Костенко, позволит вести дипломатию с соседней страной "на равных".

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