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Школы уйдут на каникулы с 1 по 10 мая

15:25
  • вторник
  • 27 апреля 2021

В детских садах будут организованы дежурные группы

Министр просвещения России Сергей Кравцов объявил, что с 1 по 10 мая в школах страны будут каникулы. Информацию передает ТАСС.
Путин предложил выплатить по 10 тыс. рублей на каждого школьника

"Мы рекомендуем школам не работать, работают только детские сады, дежурные группы по необходимости", - сказал Кравцов.

Уточняется при этом, что в детских садах дежурные группы будут организованы в период с 4 по 7 мая.

В конце прошлой недели президент России Владимир Путин по просьбе Роспотребнадзора сделал выходными в стране все дни с 1 по 10 мая. Изначально нерабочими должны были быть дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая. Это сделано в рамках борьбы с распространением коронавирусной инфекции.

Позднее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков пояснил, что работодателей в случае неисполнения указа президента наказывать не будут. Он при этом подчеркнул, что о новом локдауне речи не идет.

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