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Убийце шести пенсионеров в Башкирии дали пожизненное

15:40
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Преступления он совершил более 10 лет назад

Суд вынес приговор 52-летнему жителю Янаульского района Башкирии Айдару Манпову, обвиняемому в серии убийств пожилых людей, совершенных более 10 лет назад, сообщает во вторник прокуратура региона.
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Было установлено, что в мае 2008 года мужчина проник в жилой дом пожилой супружеской пары и убил их, а затем ограбил дом и скрылся. История повторилась в 2010 и 2011 годах - от рук Манпова погибли еще четыре человека.

В ходе судебного заседания допросили более 60 свидетелей, мужчину признали виновным по статьям об убийстве, разбое и поджоге чужого имущества. Было назначено наказание в виде пожизненного заключения в исправительной колонии особого режима.

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