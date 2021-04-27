ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

Компанию наказали за злоупотребление доминирующим положением

ФАС оштрафовала американскую компанию Apple на 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением.

"ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО "Лаборатория Касперского".

Тогда было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.

Регулятор ранее выдал Apple предписание об устранении нарушения, однако в настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде.

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