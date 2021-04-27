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ФАС оштрафовала Apple на 12 миллионов долларов

15:48
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Компанию наказали за злоупотребление доминирующим положением

ФАС оштрафовала американскую компанию Apple на 12 миллионов долларов за злоупотребление доминирующим положением.

"ФАС России наложила на Apple Inc. оборотный штраф в размере 906 299 392,16 рубля (более 12 миллионов долларов США) за нарушение антимонопольного законодательства", - говорится в сообщении на сайте ведомства.

В августе 2020 года ФАС завершила рассмотрение антимонопольного дела в отношении Apple Inc., возбужденного в результате рассмотрения заявления по заявлению АО "Лаборатория Касперского".

Тогда было установлено, что Apple злоупотребила доминирующим положением на рынке распространения мобильных приложений.

Регулятор ранее выдал Apple предписание об устранении нарушения, однако в настоящее время исполнение предписания антимонопольного органа приостановлено в связи с обжалованием в суде.

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