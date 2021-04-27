Ректор РХТУ Мажуга: лекарства должны быть безопасными и качественными

Мажуга призвал ускорить развитие российского биофарм-кластера

В России необходимо работать над повышением качества и доступности отечественных лекарственных препаратов, считает ректор Российского химико-технологического университета им. Д.И. Менделеева Александр Мажуга.

По его словам, в реализации этих целей может помочь ускоренное развитие российского биофарм-кластера. Это также позволит обеспечить независимость страны от иностранных фармацевтических субстанций.

"Лекарства должны быть доступными и качественными. Пока только 5-6% необходимых фармсубстанций создаются в России, остальное – закупается за рубежом. По жизненно важным препаратам ситуация чуть лучше – 8%, но и этот показатель можно назвать тревожным. Ситуацию надо срочно исправлять", - уверен ректор РХТУ.

Мажуга также подчеркнул, что защита здоровья россиян является приоритетной областью развития. По его словам, высокое качество и постоянное наличие лекарственных средств можно отнести к вопросам национальной безопасности.

"Сегодня в списке стратегически значимых лекарственных средств 215 наименований, но только для 35 препаратов субстанции производят в нашей стране. Это ведет к колоссальным издержкам и бьет по карману людей", - добавил Мажуга.

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