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Москва привлечет 70 млрд руб. инвестиций за счет эмиссии зеленых облигаций

16:00
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Постановление об их выпуске подписал мэр Москвы Сергей Собянин

Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Собянин утвердил решение об эмиссии зеленых облигаций
Собянин утвердил концепцию выпуска городских зелёных облигаций

Общий объём выпуска "зеленых" облигаций составит 70 миллиардов рублей: 70 миллионов облигаций номиналом одна тысяча рублей каждая. Срок обращения облигаций – с 27 мая 2021 года (включительно) по 17 мая 2028 года (включительно), что составляет 2 548 дней. Дата погашения облигаций – 18 мая 2028 года.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, эквивалент полученных от размещения зеленых облигаций средств правительство Москвы планирует направить на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта (БКЛ метро и электробусы).

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