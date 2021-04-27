Москва привлечет 70 млрд руб. инвестиций за счет эмиссии зеленых облигаций

Постановление об их выпуске подписал мэр Москвы Сергей Собянин

Правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Общий объём выпуска "зеленых" облигаций составит 70 миллиардов рублей: 70 миллионов облигаций номиналом одна тысяча рублей каждая. Срок обращения облигаций – с 27 мая 2021 года (включительно) по 17 мая 2028 года (включительно), что составляет 2 548 дней. Дата погашения облигаций – 18 мая 2028 года.

Как сообщили в пресс-службе мэра и правительства Москвы, эквивалент полученных от размещения зеленых облигаций средств правительство Москвы планирует направить на финансирование и/или рефинансирование городских экологических проектов в целях снижения выбросов загрязняющих веществ и парникового газа (СО2) от автотранспорта (БКЛ метро и электробусы).

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