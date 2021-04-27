Хакеры выдвинули ультиматум полиции Вашингтона

Взломана компьютерная сеть управления

Полиции Вашингтона выдвинули ультиматум. Взломавшие компьютерную сеть управления полиции хакеры потребовали выкуп – в противном случае они обнародуют украденные данные.

Несанкционированный доступ в систему служба безопасности зафиксировали 26 апреля. Как заявили хакеры, они могут раскрыть данные о полицейских осведомителях в различных структурах, если им не заплатят в течение трех дней. Сумма выкупа не называется.

Расследованием занялось ФБР. Утверждают, что за взломом стоит российская банда вымогателей Babuk. На сайте группировки появились скриншоты внутренних документов и страниц служебных серверов, "слитых" у полиции, передает BBC News.

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