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Хакеры выдвинули ультиматум полиции Вашингтона

16:00
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Взломана компьютерная сеть управления

Полиции Вашингтона выдвинули ультиматум. Взломавшие компьютерную сеть управления полиции хакеры потребовали выкуп – в противном случае они обнародуют украденные данные.
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Несанкционированный доступ в систему служба безопасности зафиксировали 26 апреля. Как заявили хакеры, они могут раскрыть данные о полицейских осведомителях в различных структурах, если им не заплатят в течение трех дней. Сумма выкупа не называется.

Расследованием занялось ФБР. Утверждают, что за взломом стоит российская банда вымогателей Babuk. На сайте группировки появились скриншоты внутренних документов и страниц служебных серверов, "слитых" у полиции, передает BBC News.

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