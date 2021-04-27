Аллергиков предупредили о пике цветения березы в Москве

Пыльца этого дерева - один из самых сильных аллергенов

В пресс-службе департамента природопользования и охраны окружающей среды Москвы сообщили о скором пике цветения березы.

"Пыльца этого дерева считается одним из самых сильных аллергенов. Пыление березы обычно продолжается 15-20 дней, и в этом году может продлиться до первомайских праздников", - приводит сообщение пресс-службы РИА "Новости".

Там при этом отметили, что в столице в ближайшие дни ожидаются осадки, так что концентрация аллергенов снизится.

Уточняется, что в составе Зеленого фонда Москвы общая доля березы составляет порядка 11%, лидирующую позицию продолжает занимать клен.

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