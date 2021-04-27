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Во Франции по подозрению в терроризме задержаны семь человек

16:12
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Задержания прошли в двух регионах страны

В двух регионах Франции по подозрению в терроризме задержаны в общей сложности семь человек, передает во вторник Agence France-Presse со ссылкой на источник.
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Собеседник агентства сообщил, что задержания прошли в департаментах Нижний Рейн и Пюи-де-Дом. Подозреваемым от 28 до 48 лет. Их считают причастными к финансированию боевиков в Сирии.

Вместе с тем в среду в Елисейском дворце состоится заседание, на котором рассмотрят новый законопроект об антитеррористической борьбе.

На прошлой неделе в Рамбуйе гражданин Туниса напал с ножом на сотрудницу в комиссариате полиции. Женщина получила несколько ударов в горло и скончалась от ран. Нападавшего застрелили полицейские. Президент Франции Эмманюэль Макрон признал случившееся терактом.

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