Приметы и чудеса на Пасху: что можно и нельзя делать в этот день

Верующие готовятся встречать главный христианский праздник - рассказываем об истории, традициях и приметах

Главный праздник для православных христиан - древнейший и самый важный - уже совсем близко. В этом году светлый день Пасхи будет отмечаться 2 мая. Воскресение Иисуса Христа - центр всей библейской истории, невозможно переоценить значение этого события для верующего человека. Увы, пандемия коронавирусной инфекции еще не отступила, но даже если храмы ради безопасности прихожан и примут определенные ограничения на период пасхальной службы, нет сомнения, что празднество все равно состоится. ТВЦ.RU рассказывает о самом важном, что необходимо знать о Пасхе, чтобы встретить ее по всем правилам.

Что такое Пасха?

Само это еврейское слово ("Песах") переводится как "проходить мимо", "избавление". Сначала - исход целого народа в Землю Обетованную, а затем - избавление человечества от бремени греха, которое через собственную мучительную смерть подарил людям Христос. Главный посыл Пасхи - смерти на самом деле не существует, есть лишь вечный свет и благодать, к которым следует стремиться.

Воскресение - центральное событие всей Священной истории, и все четыре евангелиста повествуют о нем. Иисус умер на кресте за грехи людей, его тайные ученики - Иосиф Аримафейский и Никодим - сняли тело учителя, положили в высеченный в скале гроб и ушли, закрыв вход в пещеру камнем. На следующий день после субботы женщины пришли помазать тело Христа миром - специальными погребальными благовониями. Но увидели они, что камень отодвинут в сторону, а гроб пуст, лежали в нем лишь погребальные пелены и закрывавший лицо Спасителя платок.

И на выходе мироносиц встретил ангел, возвестивший - Христос воскрес! Чудо свершилось.

Как готовятся к празднику?

Здесь может быть великое множество личных таинств и обычаев, ведь вера - дело до крайней степени интимное. Тем не менее стоит помнить о некоторых универсальных устоях, которые в том числе приняты самой церковью. Предшествует Пасхе Страстная неделя - в это время, посвященное последним дням земной жизни Христа, Великий пост соблюдается наиболее строго. В пятницу, когда сын Божий принял смерть на кресте, вообще не положено ничего есть.

В течение всей недели не следует ссориться, праздновать свадьбы или дни рождения, а также завидовать кому-либо, чтобы подойти к светлому дню с чистой душой и спокойным сердцем.

Всем известны давно утвердившиеся пасхальные символы - яйца и куличи. Первые олицетворяют перерождение и вечную жизнь, вторые напоминают о хлебе, который Христос ел хлеб вместе с учениками. Перед тем как приступить к разговению, яства принято освящать в храмах в течение Великой Субботы и во время пасхального богослужения. Также стоит отметить, что подаются угощения на стол в виде пирамиды, украшенной буквами "ХВ". Обуславливается форма памятью о Гробе Господнем.

Что можно и что нельзя в этот день?

На первый вопрос ответить довольно просто. Можно - и нужно - быть открытым ближнему, радостным от осознания чуда и готовым любить, прощать и оказывать помощь тем, кто в ней нуждается.

Теперь о том, чего делать не рекомендуется. Разумеется, в любое время нужно помнить о Десяти Заповедях, нарушать которые нельзя ни в коем случае. Одна из частых ошибок связана с приходом во время Пасхи на кладбище. Это противоречит самой сути праздника - торжеству жизни. Поминают ушедших на Красную горку (9 мая), а для посещения кладбища есть отдельный день - Радоница (11 мая).

Возможно, слыша на Пасху приветствие "Христос Воскресе!", вы не знали, как правильно отвечать. Всё очень просто - говорите "Воистину Воскресе!". Это тоже традиция, которой совершенно не сложно следовать.

А вот еще небольшой перечень дел, которыми в праздник лучше не заниматься, чтобы не отвлекать тело и дух: работа в огороде и на земле, стрижка, поход в баню, уборка дома, половые контакты.

О чем важно помнить - Пасха это не только один светлый день, но целых 40 дней. Особенно празднична первая неделя. Церковь напоминает, что в это время нужно радоваться, угощать других, приглашать их к себе в гости, посещать страждущих. Конечно, не стоит забывать о сложной эпидемиологической обстановке, так что лучшим выбором станет умеренное торжество в кругу родных и близких.

Как разговляться?

Разговение само по себе - это первая скоромная трапеза после окончания поста, обычно на Пасху она совершается после Литургии и причастия. Есть и пить можно всё, главное - подходить к процессу с чувством меры, не объедаться, не набрасываться сразу на тяжелую жирную пищу и крепкий алкоголь, не злоупотреблять сладким. И лучше, конечно, на это время полностью выбросить из головы мысли о работе, чтобы не тяготиться ими.

А еще на Пасху можно дарить ближним любые приятные и нужные подарки, добавляя к ним разукрашенное или красное яйцо. Только помните, что непосредственно в этот день их красить не стоит - уделите подготовке к празднику несколько часов заранее.

А какие на Пасху приметы?

Их великое множество, но мы выделим самые основные. Идет дождь - вся весна будет дождливая; к пасхальному дню весь снег растаял - урожай будет обильным; пришел мороз - ждите теплого и длинного лета.

Нельзя брать и давать в долг в Страстную неделю, а обильный пасхальный стол привлечет в дом успех и процветание. Оставшиеся после застолья крошки нужно собрать и выкинуть вслед гостям, тогда они вернутся.

Если в Великое воскресенье проснуться с первыми лучами солнца, весь год будет удачным. Умыться на Пасху чистой водой из ручья - смыть все болезни; кто на Страстной неделе позвонит в колокол - улучшит здоровье на весь год.

В Чистый четверг же положено мыться ранним утром, красить яйца и замешивать тесто для куличей. Если кулич получился мягким, то и жизнь будет легка.

Есть и одна специальная примета для женщин, которые хотят завести чадо, но пока не получается. Верят, что если стукнуться с ребенком пасхальными яйцами и произнести "Христос Воскресе", следующую Пасху встретишь уже с младенцем.

А еще принято думать о будущем урожае, чтобы год выдался плодородным.

Пасхальные чудеса

Остается еще вспомнить несколько ярких событий, свидетельствующих о том, что даже в современном мире на Пасху остается место чуду. Для этого вернемся ненадолго в прошлое.

Македония, 2012 год. В городе Скопье накануне Пасхи внезапно обновились храмовые иконы одной из церквей. Старинные лики, которые со временем сильно потемнели, вдруг, по словам очевидцев, за считанные дни стали яркими, словно изобразили их только что. Ученые не смогли дать обоснование удивительному событию.

Соединенные Штаты, 2015 год. В здании местной греческой православной церкви в городе Ноксвилл в ночь на Пасху случился пожар. В огне уцелела лишь одна икона Иисуса Христа, написанная еще в 1928-м. Примечательно вот что - хотя основная часть иконы была фактически уничтожена, совершенно невредим остался лик Спасителя. Местные верующие еще долго передавали эту весть из уст в уста.

Ну и, наконец, Москва, год 1918-й. На Пасху людей не пускали в кремлевские храмы, но ведь как можно не зайти туда в Светлое Воскресенье? К несчастью, шли строительные работы, Никольские ворота были забаррикадированы, лик святого Николая над ними затянули красным стягом. Верующие, столпившись вокруг, молились. И случилось чудо. Нет, ворота не распахнулись. Но надвое порвался закрывавший лик святого Николая стяг, и образ явился собравшимся. Говорили потом, что это сам Чудотворец мечом разрубил материю. Об этих событиях в одном из своих стихов позднее упомянула Марина Цветаева.

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