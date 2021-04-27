Депутаты предложили распространить поощрение за вакцинацию на всю страну

Привитые от коронавируса пожилые москвичи получат скидки на 1000 рублей

Теперь к данным о распространении коронавируса в России. По информации оперштаба, за сутки выздоровели 8 тысяч 39 человек, заболели - 8 тысяч 54. В стране продолжается массовая прививочная кампания. Как отмечают в Роспотребнадзоре, это помогает избежать резких всплесков заболевания. Кроме стационарных пунктов почти во всех регионах страны работают мобильные бригады врачей.

От торговых и многофункциональных центров до кораблей. Получить иммунитет можно хоть на рабочем месте, хоть на отдыхе. Массовая и масштабная вакцинация в действии. На вертолетах и внедорожниках врачебные бригады добираются в самые отдаленные уголки страны. А теперь привиться можно и под перестук колес. В Коми запустили специальный поезд, который в народе сразу окрестили "антиковидным". Под вакцинацию отведен отдельный вагон.

В Москве горожане старше 60 лет, сделавшие прививку от коронавируса, вместе с иммунитетом могут получить подарочную карту или ее электронный аналог. Номинал - 1000 рублей.

"На эту сумму пациенты могут выбрать в магазинах, аптеках товары или получить скидку на эту же сумму. Если они выбрали электронный сертификат, более 50 партнеров-участников акции, соответственно, там достаточно широкий выбор поощрительных призов. Но самый главный приз - это защита собственного иммунитета", - сказал главврач ГП №62 Анна Матвеева.

Ряд депутатов Госдумы предлагают опыт столицы по поощрению за вакцинацию распространить по всей стране. На данный момент более 12 миллионов россиян получили как минимум одну дозу вакцины, из них почти 8 миллионов привились полностью. Приблизительная дата достижения коллективного иммунитета в нашей стране - сентябрь. Уже сегодня за сутки - чуть более 8 тысяч заразившихся, минимум за 7 месяцев. В правительстве ситуацию с COVID-19 в России называют хоть и хрупкой, но стабильностью.

"Новые штаммы выявлены в 54 регионах. Это значит, несмотря на то, что центральными хабами являются Москва и Санкт-Петербург, все равно люди общаются, переезжают в другие города и распространение вируса потихонечку идет. Хотя мы считаем, что ситуация в России все равно жестко поставлена на контроль", - сказал вице-премьер Татьяна Голикова.

До конца мая планируется выпустить в гражданский оборот почти 60 миллионов доз вакцин. Производство идет буквально в авральном режиме. Спрос на "Спутник V" огромный, он одобрен уже в 60 странах. Уже даже активно волокитящие одобрение российского прорыва в фармакологии эксперты Европейского агентства лекарственных средств завершили первый этап экспертизы нашей вакцины, как неожиданно Бразилия решила притормозить запуск "Спутника" у себя, хотя местный фармгигант готов наладить полномасштабное производство. За 4 месяца в республике уже умерло больше людей, чем за весь прошлый год, но бразильский регулятор в полном составе проголосовал против ввоза российской вакцины. Все эти странные действия "шаг вперед - два назад" имеют политическую подоплёку, считают разработчики препарата.

"Департамент здравоохранения США в своём годовом отчёте за 2020 год, выпущенном несколько месяцев назад, публично признал, что представитель американского министерства "убеждал Бразилию отказаться от российской вакцины против COVID-19", - говорится в Twitter разработчиков "Спутника V".

Бразильские чиновники свой отказ импортировать "Спутник" оправдывают недостатком сведений о препарате. В Кремле сообщили о готовности все необходимые данные предоставить, хотя и удивились постановке вопроса. Международному медицинскому сообществу, например, хватило информации, чтобы признать безопасность и эффективность нашей разработки и опубликовать это в журнале The Lancet.

Лилия Акиньшина, Екатерина Выскребенцева, Саркис Саркисян. "ТВ Центр".

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