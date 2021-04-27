Путин передал на хранение в Эрмитаж уникальные экспонаты

Вещи были созданы по заказу императора Александра II

Власти страны продолжают прорабатывать новые шаги для поддержки семей с детьми. Сегодня об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге, передает "ТВ Центр".

Глава государства поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма и подчеркнул, что рассчитывает на совместную активную работу по реализации предложенных в президентском послании инициатив. Одна из самых главных - поддержка российских семей. Владимир Путин напомнил, что в дополнение к уже установленным пособиям предложена новая мера - выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Такая поддержка, по словам президента, необходима, потому что из-за пандемии коронавируса рынок труда еще не восстановлен, а безработица выше, чем докризисный уровень. Владимир Путин напомнил, что в сентябре состоятся парламентские и местные выборы и призвал законодателей проявить в этот период максимальную ответственность.

"Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма. К сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов. Обещали всё, что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат – до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает. Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России сами сделают свой выбор без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне. Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт страна", - заявил президент Владимир Путин.

После заседания Совета законодателей Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж. Президент передал на хранение в коллекцию музея уникальные экспонаты.

Это евхаристический набор приданого дочери Александра II - великой княгини Марии Александровны. 16 предметов, выполненных из серебра с золочением, были изготовлены по заказу императора в 1877 году в Санкт-Петербурге. После Второй мировой войны реликвии оказались на антикварном рынке и были приобретены американским коллекционером. По словам Владимира Путина, большую их часть удалось выкупить и вернуть в Россию. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что эти предметы пополнят экспозицию церкви Зимнего дворца, в которой венчалась княгиня Мария Александровна. Президент также обсудил с Пиотровским планы развития Эрмитажа, в частности, работу создаваемых в нескольких регионах страны музейно-выставочных комплексов.

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