ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Путин передал на хранение в Эрмитаж уникальные экспонаты

17:23
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Вещи были созданы по заказу императора Александра II

Власти страны продолжают прорабатывать новые шаги для поддержки семей с детьми. Сегодня об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге, передает "ТВ Центр".

Глава государства поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма и подчеркнул, что рассчитывает на совместную активную работу по  реализации предложенных в президентском послании инициатив. Одна из самых главных - поддержка российских семей.  Владимир Путин напомнил, что в дополнение к уже установленным пособиям предложена новая мера - выплата на детей в возрасте от 8 до 16 лет, которые растут в неполных семьях. Такая поддержка, по словам президента, необходима, потому что из-за пандемии коронавируса рынок труда еще не восстановлен, а безработица выше, чем докризисный уровень. Владимир Путин напомнил, что в сентябре состоятся парламентские и местные выборы и призвал законодателей проявить в этот период максимальную ответственность.

"Россия и здесь должна показывать хороший пример другим. Избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма. К сожалению, мы забываем негативную практику прошлых лет, в том числе и начала 90-х годов. Обещали всё, что ни попадя, всё подряд, только бы заручиться поддержкой избирателей. Результат – до сих пор не можем расхлебаться с некоторыми вопросами. Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает. Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России сами сделают свой выбор без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне. Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт страна", - заявил президент Владимир Путин.

После заседания Совета законодателей Владимир Путин посетил Государственный Эрмитаж. Президент передал на хранение в коллекцию музея уникальные экспонаты.

Это евхаристический набор приданого дочери Александра II - великой княгини Марии Александровны. 16 предметов, выполненных из серебра с золочением, были изготовлены по заказу императора в 1877 году в Санкт-Петербурге. После Второй мировой войны реликвии оказались на антикварном рынке и были приобретены американским коллекционером. По словам Владимира Путина, большую их часть удалось выкупить и вернуть в Россию. Гендиректор Эрмитажа Михаил Пиотровский сообщил, что эти предметы пополнят экспозицию церкви Зимнего дворца, в которой венчалась княгиня Мария Александровна. Президент также обсудил с Пиотровским планы развития Эрмитажа, в частности, работу создаваемых в нескольких регионах страны музейно-выставочных комплексов.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Владимир Путин и Михаил Пиотровский
Владимир Путин и Михаил Пиотровский
Евхаристический набор приданого великой княгини Марии Александровны
Евхаристический набор приданого великой княгини Марии Александровны
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин
Владимир Путин
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин на Совете законодателей
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.