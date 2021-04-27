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Зеленский признал, что отказываться от минских соглашений не стоит

16:28
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Но предложил создать еще один формат урегулирования

В ходе рабочей поездки в Херсонскую область президент Украины Владимир Зеленский заявил, что считает необходимым создать новый формат переговоров по ситуации в Донбассе.
Зеленского заметили у границы с Крымом

"Это может быть расширение "нормандского формата", отдельный, параллельный формат с другими странами, с очень серьезными, мощными игроками", - приводит слова Зеленского ТАСС.

Украинский президент добавил, что эти "мощные игроки" (о ком именно идет речь, не уточняется) "изъявляют желание помочь Украине".

Вместе с тем Зеленский уточнил, что отказываться от действующих минских соглашений не стоит, но они, по его мнению, должны быть гибкими.

Ранее в Кремле заявили, что приветствуют желание Зеленского встретиться с Владимиром Путиным, однако Киев пока не предложил конкретных площадок для организации такой встречи. При этом, как заметил Дмитрий Песков, обсуждать Зеленский и Путин могут только двусторонние отношения, а не выход из конфликта в Донбассе - в нем Россия как сторона не участвует.

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