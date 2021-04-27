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Космонавт Романенко назвал альтернативу гаджетам для детей

16:41
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Школьников необходимо активнее приобщать к космической отрасли

Депутат Госдумы Роман Романенко предложил заинтересовывать детей естественными науками и техническими специальностями, в том числе космическими, и вовлекать их в ракетно-космические кружки и авиамоделирование.

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"Мы со стороны властей должны увлечь детей новым или хорошо забытым старым интересным направлением - это ракетно-космические кружки и авиамоделирование", - сказал депутат (цитата по АГН "Москва").

По его словам, занятия в таких кружках должны стать полезной альтернативой гаджетам, с которыми дети сегодня проводят много времени.

23 апреля Герой России, космонавт и действующий депутат Госдумы Роман Романенко сообщил, что планирует баллотироваться на выборы в Госдуму в этом году от Москвы.

Роман Романенко – летчик-космонавт, совершивший два космических полета продолжительностью около 333 суток и один выход в открытый космос длительностью более 6 часов.

В апреле депутат предложил компенсировать московским родителям 50% затрат на детский спорт и на поездки к местам соревнований. По его мнению, такая инициатива станет эффективным стимулом к популяризации спорта среди детей и юношей, отметил депутат.

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