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Макрона предупредили о риске развала Франции

16:55
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Открытое письмо написали отставные генералы страны

Французские отставные генералы опубликовали письмо в журнале Valeurs actuelles, в котором предупредили президента Эмманюэля Макрона о возможном развале страны.
Франция выслала десятки радикально настроенных иностранцев

Авторы послания отметили, что Францию раздирают противоречия - сторонники "расовой войны" презирают культуру и традиции государства, присутствует угроза со стороны радикальных исламистов. В качестве примера военные приводят историю с обезглавленным французским учителем.

Генералы пишут, что не могут оставаться сторонними наблюдателями. Власти страны, говорят они, в сложившихся условиях должны проявить стойкость и заняться ликвидацией опасности. Вместе с тем в письме подчеркивается, что Макрон "нерешителен", а его молчание "преступно".

"Времени на промедление нет, иначе завтра гражданская война положит конец этому нарастающему хаосу", - сказано в послании.

Елисейский дворец пока никак не отреагировал на ситуацию.

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