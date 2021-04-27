"Справится": Гинцбург - об эффективности "Спутника V" против штамма из Индии

Российская вакцина доказала свою надежность

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность разработанной в учреждении вакцины от коронавируса "Спутник V" против индийского штамма COVID-19.

"Российская вакцина, конечно, справится с этой мутацией, поскольку "Спутник V" в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител", - приводит слова специалиста "Интерфакс".

Прежде об эффективности другой российской разработки - "ЭпиВакКороны" - против индийского штамма сообщили в центре "Вектор".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что индийский штамм в России пока не выявлен. Он имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка, что делает его более заразным и более устойчивым против вакцин.

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