ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

"Справится": Гинцбург - об эффективности "Спутника V" против штамма из Индии

17:08
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Российская вакцина доказала свою надежность

Руководитель центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность разработанной в учреждении вакцины от коронавируса "Спутник V" против индийского штамма COVID-19.
"Спутник" надежды: все больше стран хотят получить российскую вакцину

"Российская вакцина, конечно, справится с этой мутацией, поскольку "Спутник V" в результате бустерной вакцинации создает очень высокий запас вируснейтрализующих антител", - приводит слова специалиста "Интерфакс".

Прежде об эффективности другой российской разработки - "ЭпиВакКороны" - против индийского штамма сообщили в центре "Вектор".

Ранее в Роспотребнадзоре заявили, что индийский штамм в России пока не выявлен. Он имеет так называемую двойную мутацию в гене S-белка, что делает его более заразным и более устойчивым против вакцин.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Новости по теме
Вакцинация от коронавируса в Индии
Вакцинация от коронавируса в Индии
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.