В Госдуме оценили идею Зеленского о новом формате по Донбассу

Вредная и бесперспективная идея
Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по урегулированию в Донбассе.
"Считаю любой формат, тем более дополнительный, вредным", - приводит слова депутата ТАСС.
В пример Калашников привел урегулирование в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что реализовано всё было при контактах трех участников региональной проблемы.
"Если мы хотим урегулировать ситуацию, то надо приезжать в Донецк, Москву и решать проблему", - заметил парламентарий.
По его словам, заявления Зеленского о том, что минский формат должен быть более гибким, - игра со стороны украинского лидера, на которую могут обидеться европейцы.
Ранее во вторник Зеленский заявил, что параллельно нормандскому можно создать некий новый формат "с мощными игроками". Прежде политик предлагал подключить к переговорам по Донбассу Соединенные Штаты.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram