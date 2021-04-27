В Госдуме оценили идею Зеленского о новом формате по Донбассу

Вредная и бесперспективная идея

Председатель комитета Государственной думы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Леонид Калашников прокомментировал инициативу президента Украины Владимира Зеленского создать новый формат переговоров по урегулированию в Донбассе.

"Считаю любой формат, тем более дополнительный, вредным", - приводит слова депутата ТАСС.

В пример Калашников привел урегулирование в Нагорном Карабахе, подчеркнув, что реализовано всё было при контактах трех участников региональной проблемы.

"Если мы хотим урегулировать ситуацию, то надо приезжать в Донецк, Москву и решать проблему", - заметил парламентарий.

По его словам, заявления Зеленского о том, что минский формат должен быть более гибким, - игра со стороны украинского лидера, на которую могут обидеться европейцы.

Ранее во вторник Зеленский заявил, что параллельно нормандскому можно создать некий новый формат "с мощными игроками". Прежде политик предлагал подключить к переговорам по Донбассу Соединенные Штаты.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram