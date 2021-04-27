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Тимофей Баженов заявил о готовности выдвинуться в депутаты Госдумы

17:44
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Журналист всегда готов работать на благо москвичей

 

Известного журналиста и общественника Тимофея Баженова выдвинули в депутаты Госдумы России. Это произошло на круглом столе московского отделения ОНФ, посвящённому будущему зелёных зон Москвы.

Во время дебатов Александра Кашурникова - волонтёр акции "Мы вместе", участница команды "Молодёжки ОНФ" - выступила с предложением к Тимофею Баженову выдвинуться в депутаты Госдумы. Её предложение было единодушно поддержано участниками круглого стола.

Журналист ответил, что всегда готов работать на благо москвичей. "Я смогу побороться за мандат депутата, если вы даёте мне такой кредит доверия. За время своей деятельности в Движении Баженова, я хорошо изучил актуальные проблемы северо-востока и востока столицы. И главное, что у меня есть силы и энергия сделать жизнь москвичей комфортнее и безопасней", - заявил Баженов.

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