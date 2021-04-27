ВОЗ призвала россиян к осторожности на майские праздники

Выходные - не повод игнорировать антиковидные меры

В период длинных майских выходных не стоит забывать о мерах предосторожности, актуальных в период пандемии. Об этом во вторник заявила представитель Всемирной организации здравоохранения в России Мелита Вуйнович.

"По возможности следует проводить мероприятия на улице или ограничить продолжительность мероприятия и число присутствующих на нем лиц", - приводит ее слова ТАСС.

Также Вуйнович отметила, что обязательными остаются правила соблюдения физической дистанции, масочного режима, гигиены рук - даже при условии, что собрались друзья и родственники. Помещения же обязательно надо проветривать, а переполненного транспорта - избегать.

В начале марта представитель ВОЗ заявила, что по всему миру сегодня наблюдается кризис доверия к вакцинам от COVID-19, ситуацию необходимо исправлять, ведя прямую коммуникацию с населением, работая с источниками информации, а также подавая личный пример.

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