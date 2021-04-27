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Анатолий Вассерман: Новая версия социализма будет выгоднее капитализма

17:53
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Вопрос в том, как будет осуществляться переход

Новая версия социализма станет выгоднее капитализма по всем показателям без исключения - с таким мнением выступил публицист и политический аналитик Анатолий Вассерман, комментируя перспективы развития цифровой экономики.
Вассерман призвал пересмотреть подходы к образованию в России

"Это не гадание на кофейной гуще, а результат расчетов, основанных на динамике развития информационных технологий", - отметил он.

Эти технологии, продолжил Вассерман, развиваются не по политическим причинам, так что политическая конъюнктура не окажет никакого влияния.

По мнению публициста, переход к новому социализму очевиден, он точно случится, единственный вопрос - произойдет ли переход мирно. Как подчеркнул аналитик, политики должны обеспечить спокойную трансформацию, подготовив общество. Действовать же следует в интересах конкретного варианта социализма.

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