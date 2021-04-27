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Германия призвала не решать конфликт в Донбассе через "дуэль"

18:14
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Надо выходить из спирали эскалации

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас призвал решать проблемы, возникающие из-за обострения ситуации на юго-востоке Украины, посредством диалога.
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"Мы должны выйти из этой спирали эскалации и решать проблемы посредством диалога, а не в дуэли", - приводит слова главы немецкого внешнеполитического ведомства ТАСС.

Маас также приветствовал объявление России об отводе войск от границы с Украиной (как неоднократно подчеркивали в Москве, перемещения Вооруженных сил были связаны с учениями).

Диалог должны быть готовы вести обе стороны, заметил министр, не уточнив, какие именно стороны он имеет в виду.

Кремль много раз заявлял, что Россия не участвует в конфликте в Донбассе - это гражданская война между Киевом и самопровозглашенными республиками. В связи с этим, считает Москва, для решения конфликта украинские власти должны вести переговоры непосредственно с руководством ДНР и ЛНР. Киев же от таких переговоров отказывается.

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