Блогер, в эфире у которого умерла девушка, получил 6 лет колонии

За причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее смерть

Блогер Станислав Решетняк, известный в Сети как Reeflay, приговорен Раменским судом Подмосковья к шести годам колонии строгого режима, передает ТАСС со ссылкой на прокуратуру Московской области.

Инцидент произошел 2 декабря 2020 года. Решетняк вел стрим из своего дома, на трансляции была видна лежащая позади него без сознания девушка. Блогер вызвал скорую помощь, та констатировала смерть, подключилась полиция.

Выяснилось, что потерпевшая получила закрытую черепно-мозговую травму. Также у нее были множественные кровоподтеки, согласно заключению экспертов, ее несколько раз сильно ударили по лицу.

30-летнему Решетняку предъявили обвинение в умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть. Статья предусматривает до 15 лет заключения. Записи трансляций блогера, как и его аккаунт, были удалены.

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