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Депутат МГД Игорь Бускин: Жители столицы высадят более 7 тыс. деревьев по проекту "Наше дерево" в 2021 году

18:44
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Самым популярным деревом у москвичей стала липа

Москвичи в 2021 году высадят более 7 тысяч деревьев по проекту "Наше дерево". Об этом сообщил член комиссии Мосгордумы по экологической политике Игорь Бускин. По его словам, заявки продолжают поступать.

"Семья, где родился ребенок, может направить заявку на саженец, выбрать место, где они хотят посадить его и затем осенью собраться всем вместе и посадить дерево. Участвовать можно, если ребенок родился после 1 января 2019 года, и до тех пор, пока ему не исполнится три года", - сказал Бускин в беседе с АГН "Москва".

Самым популярным деревом у москвичей стала липа, отметил парламентарий. Популярны также саженцы сосны, клена, рябины и белой ивы.

"Чаще всего для посадки именного дерева выбирают Москворецкий и Тропаревский лесопарки, Измайловский парк, а также Битцевский лес, долину реки Сетуни и парк "Певческое поле". В этом году у москвичей появится возможность посадить дерево на 21 природной территории столицы: к списку мест для посадок добавились парк "Кузьминки-Люблино", Бирюлевский, Жулебинский и Куркинский лесопарки, Алешкинский лес и другие", - сообщил депутат.

Прием заявок на участие в проекте продлится до 15 июня 2021 года на официальном сайте мэра и правительства Москвы mos.ru.

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Высадка деревьев
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