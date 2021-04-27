Лавров назвал "эксцессом" слова Байдена о Путине

Москва предлагала Вашингтону "обнулить" дипломатический конфликт

Министр иностранных дел России Сергей Лавров дал развернутый комментарий относительно текущего состояния отношений между Москвой и Вашингтоном в интервью РИА "Новости".

В частности, глава внешнеполитического ведомства назвал "эксцессом" скандальные высказывания главы Белого дома Джо Байдена о российском лидере Владимире Путине.

В интервью телеканалу ABC News Байден утвердительно ответил на вопрос, считает ли он Путина "убийцей". Кроме того, президент Соединенных Штатов заявил, что Путин "заплатит" за приписываемое Москве вмешательство в американские выборы.

"Вы знаете, как мы отреагировали на эксцессы, которые прозвучали в известном интервью Джо Байдена телеканалу ABC. Вы знаете, как президент Путин отреагировал на предложение президента США провести встречу: мы восприняли позитивно", - отметил Лавров.

Он добавил, что Россия предлагала Штатам "обнулить" дипломатический конфликт, но новая администрация "скользит по той же наклонной". Свой разговор с главой Госдепартамента Энтони Блинкеном после инаугурации Байдена Лавров назвал "доброжелательным, спокойным, прагматичным", правда, к сдвигу в глобальном контексте эти контакты пока не привели.

Резюмируя, глава МИД отметил, что если США не готовы говорить с Россией, это их выбор. "Значит, будем жить то ли в условиях холодной войны, то ли еще хуже", - заключил министр.

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