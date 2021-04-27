Названа дата выхода нового альбома Билли Айлиш

Пластинка получила название "Happier than ever"

Созданный во время карантина альбом Билли Айлиш "Happier than ever" станет доступен для прослушивания 30 июля 2021, пишет Variety.

Исполнительница также опубликовала опубликовала тизер клипа на заглавную песню пластинки. Снят он на сингл "Happier than ever".

Ранее в марте Билли Айлиш шокировала фанатов новым образом - она перекрасилась в блондинку. 19-летняя обладательница семи статуэток "Грэмми" избавилась от черно-зеленых волос.

До этого она призналась, что ей пришлось приложить много усилий, чтобы принять собственное тело. По словам девушки, она с 12 лет комплексовала из-за лишнего веса.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram