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Названа дата выхода нового альбома Билли Айлиш

19:08
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Пластинка получила название "Happier than ever"

Созданный во время карантина альбом Билли Айлиш "Happier than ever" станет доступен для прослушивания 30 июля 2021, пишет Variety.
"Ущипните меня": Билли Айлиш стала блондинкой

Исполнительница также опубликовала опубликовала тизер клипа на заглавную песню пластинки. Снят он на сингл "Happier than ever".

Ранее в марте Билли Айлиш шокировала фанатов новым образом - она перекрасилась в блондинку. 19-летняя обладательница семи статуэток "Грэмми" избавилась от черно-зеленых волос.

До этого она призналась, что ей пришлось приложить много усилий, чтобы принять собственное тело. По словам девушки, она с 12 лет комплексовала из-за лишнего веса.

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