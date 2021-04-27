Путин и Беглов обсудили меры по борьбе с COVID-19

Президент России провел рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга

Президент России Владимир Путин во вторник провёл рабочую встречу с губернатором Санкт-Петербурга Александром Бегловым.

Путин и Беглов обсудили меры по борьбе с новой коронавирусной инфекцией (COVID-19) и подготовку к предстоящему в начале июня Петербургскому международному экономическому форуму.

"Губернатор Санкт-Петербурга подробно информировал главу государства о планах по реализации основных положений Послания Президента Федеральному Собранию, а также о ситуации в социально-экономическом развитии региона", - сообщает пресс-служба Кремля.

Ранее Путин выступил на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, которое проходило в Санкт-Петербурге.

Видео: Путин призвал кандидатов на выборах не пустословить

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram