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В США составили рейтинг 100 самых влиятельных компаний

19:34
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Туда попал в том числе производитель нижнего белья

Американский еженедельный журнал Time впервые составил рейтинг самых влиятельных компаний мира - туда вошли те, кто "помогают наметить важный путь вперед". Разбит перечень на пять категорий - "Первопроходцы", "Лидеры", "Инноваторы", "Гиганты" и "Разрушители".
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Первую категорию возглавила Hello Sunshine - медиакомпания из США, которая была создана актрисой и продюсером Риз Уизерспун. Также туда попали канадская фармацевтическая компания Tilray, производитель нижнего белья Savage X Fenty певицы Рианны, а также производитель заменителей мяса на растительной основе Beyond Meat.

"Лидерами" стали Apple, Sony, Pfizer, Twitter, Nike, BioNTech, Johnson & Johnson, Mastercard, Volkswagen и НБА. "Инноваторами" назвали Nintendo, Netflix, Zoom, Lego, Spotify, Epic Games, Adidas, TikTok и IKEA.

В категорию "Гиганты" включили General Motors, Alibaba, Facebook, Disney, Google, Microsoft, Samsung, Amazon, Walmart. В раздел "Разрушителей" записали Tesla, Huawei, Airbnb, Clubhouse, SpaceX и OnlyFans.

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