В МИД вызвали послов Словакии и стран Прибалтики

Они должны прибыть в ведомство в среду

Министерство иностранных дел России сообщило о вызове послов государств Прибалтики, а также главы диппредставительства Словакии.

"На среду в МИД вызваны послы прибалтийских стран и Словакии", - приводит сообщение внешнеполитического ведомства ТАСС.

На прошлой неделе Литва, Латвия и Эстония объявили о высылке российских дипломатов, их обвинили в несовместимой с дипломатическим статусом деятельности. Прежде Словакия назвала persona non grata трех сотрудников российской дипмиссии.

Всё это стало "знаком солидарности с Чехией". Прага считает Москву причастной ко взрывам на складах боеприпасов во Врбетице в 2014 году. Россия и Чехия в связи с этим обменялись дипломатическими санкциями.

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