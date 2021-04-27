ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Новак рассказал о газификации страны

19:59
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Поручения президента в этой сфере выполняются

Вице-премьер России Александр Новак в эфире "России-24" сообщил, что в рамках поручения президента правительство подготовило поправки в закон "О газоснабжении".

"Проект внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения", - отметил заместитель председателя правительства.

По его словам, уровень газификации в стране достаточно высокий, но все еще остаются населенные пункты, где обеспечены не все земельные участки.

"Президент дал поручение в течение 2021-2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами", - заметил Новак.

Ранее во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план по газификации домов, где газа нет, хотя они находятся в подключенных населенных пунктах. За подвод трубы к границе участка граждане платить не должны, особо заметил российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Главное сегодня
Монтаж газопровода
Монтаж газопровода
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.