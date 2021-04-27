Новак рассказал о газификации страны

Поручения президента в этой сфере выполняются

Вице-премьер России Александр Новак в эфире "России-24" сообщил, что в рамках поручения президента правительство подготовило поправки в закон "О газоснабжении".

"Проект внесет изменения, касающиеся перераспределения полномочий с тем, чтобы снять нагрузку с населения, с домовладения", - отметил заместитель председателя правительства.

По его словам, уровень газификации в стране достаточно высокий, но все еще остаются населенные пункты, где обеспечены не все земельные участки.

"Президент дал поручение в течение 2021-2022 года обеспечить газификацию таких домовладений ускоренными темпами", - заметил Новак.

Ранее во время оглашения послания Федеральному собранию Владимир Путин поручил правительству разработать план по газификации домов, где газа нет, хотя они находятся в подключенных населенных пунктах. За подвод трубы к границе участка граждане платить не должны, особо заметил российский лидер.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram