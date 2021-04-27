Собянин: Москва успешно разместила трехлетние облигации

Общий объем заявок на покупку трехлетних облигаций превысил предложение в два раза

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил об успешном размещении трехлетних облигаций. Об этом он написал в своем блоге в соцсети "ВКонтакте".

По его словам, общий объем заявок на покупку ценных бумаг более чем в два раза превысил предложение столичных властей. Средства от размещения облигаций пойдут на финансирование важнейших инфраструктурных проектов Москвы, отметил Собянин.

Ранее сообщалось, что правительство Москвы утвердило решение об эмиссии 74-го выпуска облигаций городского облигационного (внутреннего) займа Москвы. Постановление по данному вопросу подписал мэр Москвы Сергей Собянин.

Эмиссия 74-го выпуска будет осуществлена в соответствии с концепцией "зеленых" облигаций, утвержденной правительством Москвы 20 апреля 2021 года.

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