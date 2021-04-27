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Вице-премьер Хуснуллин предложил укрупнить российские регионы

20:19
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Административное деление мешает, отметил зампред кабмина

Выступая на круглом столе в НИУ ВШЭ вице-премьер России Марат Хуснуллин заявил, что регионы России необходимо укрупнить, уточнив - это его личное мнение, а не официальная позиция властей.
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"Нам 85 регионов не нужно. Я Еврейской автономной областью не хочу заниматься - не хочу с точки зрения трудозатрат. Ее нужно соединить либо с Хабаровским краем, либо с каким-то другим", - приводит слова заместителя председателя правительства ТАСС.

По словам Хуснуллина, надо "идти на агломерации", так как "административное деление мешает". Как отметил вице-премьер, бюджетные правила следует регулировать, определяя территории с одной налоговой базой.

Основой развития может стать 21 основная агломерация 3 тысяч опорных пунктов, добавил Хуснуллин.

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