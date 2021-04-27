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Захарова призвала освещать тему вакцинации без политизации

20:41
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Информационный процесс должен быть всесторонним

На заседании комитета по информации ООН по видеосвязи выступила официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова. В ходе своего выступления спикер внешнеполитического ведомства затронула тему информационного освещения темы вакцинации от коронавирусной инфекции.
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"Вне всяких сомнений, данная сфера не должна становиться полем политических игр и недобросовестной информационной политики и уж тем более дезинформации", - подчеркнула Захарова (цитата по ТАСС).

По ее словам, генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заслуживает благодарности за введение в публичное пространство термина "инфодемия". Необходимо, заметила представитель МИД, сделать все, чтобы стран - производителей вакцин не коснулись "так называемые бои без правил".

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