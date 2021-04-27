Путин анонсировал новые программы поддержки семей

Власти будут поэтапно выстраивать программы поддержки российских семей

Власти страны продолжают прорабатывать новые шаги для поддержки семей с детьми. Сегодня об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге. Глава государства поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма и подчеркнул, что рассчитывает на совместную активную работу по реализации предложенных в президентском послании инициатив.

Таврический дворец в Санкт-Петербурге для проведения Совета законодателей выбран неслучайно. Именно в этих стенах ровно 115 лет назад начала свою работу первая в истории нашей страны Государственная дума. С профессиональным праздником депутатов и сенаторов приехал поздравить президент.

Встреча Владимира Путина с парламентариями сейчас как никогда актуальна. На прошлой неделе глава государства в своем послании поставил четкие задачи и предложил целый пакет мер социальной поддержки. Неполные семьи, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, будут получать ежемесячные пособия. На выплаты теперь смогут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

"Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Татьяна Алексеевна знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно. Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", - заявил Путин.

К сентябрю родители школьников, включая и тех, которые только осенью пойдут в первый класс, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

"Тоже понятно почему, я и в послании, отвлекаясь от текста, об этом сказал: исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", - пояснил президент.

Но для реализации президентских инициатив важно быстро и качественно подготовить законодательную базу. Депутатов и сенаторов Путин попросил активно включиться в работу.

"Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим уже все необходимые акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку. Она очень нужна. Тем более хочу подчеркнуть, впервые наше государство идёт на такие шаги, принимая эти решения", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом оформление пособий и выплат должно быть максимально простым и удобным. Заявления будут принимать дистанционно и круглосуточно через портал госуслуг.

"Вы и сами знаете, работаете близко с людьми, и до меня постоянно доходит: несмотря, казалось бы, на все отработанные механизмы, в том числе и с использованием современных средств и методов, все-таки сбои происходят. Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать", - заявил Путин.

По мнению председателя Совета Федерации, быстрее следует работать и правительству при решении вопросов газификации – президент упомянул о ней в своем послании.

"Наконец-то! Вот хотелось просто встать и сказать: "Наконец-то!" И мы, и вы, я имею ввиду и СФ, и ГД, мы просто бились за ускоренную газификацию регионов. Сейчас президент дал жесткое поручение, нам нельзя упустить этот момент и добиться, обратиться в правительство, чтобы оно приняло нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец", - прокомментировала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Осенью в стране пройдут думские и региональные выборы. Многие из присутствующих в зале намерены в них участвовать. Потенциальных кандидатов Путин попросил вести честную и конкурентную борьбу. Россия и здесь должна показать хороший пример другим, уверен президент. Следует избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма.

"Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает. Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России сами сделают свой выбор без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне. Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт страна", - обратился Путин.

В противном случае, по мнению президента, может повториться опасная ситуация 90-х, когда политики в погоне за голосами избирателей, направо и налево раздавали заранее невыполнимые обещания. Некоторые из этих проблем, как справедливо отметил Путин, приходится решать до сих пор.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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