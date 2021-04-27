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Путин анонсировал новые программы поддержки семей

22:08
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Власти будут поэтапно выстраивать программы поддержки российских семей

Власти страны продолжают прорабатывать новые шаги для поддержки семей с детьми. Сегодня об этом сообщил Владимир Путин на заседании Совета законодателей при Федеральном собрании, которое прошло в Санкт-Петербурге. Глава государства поздравил собравшихся с Днём российского парламентаризма и подчеркнул, что рассчитывает на совместную активную работу по  реализации предложенных в президентском послании инициатив.

Таврический дворец в Санкт-Петербурге для проведения Совета законодателей выбран неслучайно. Именно в этих стенах ровно 115 лет назад начала свою работу первая в истории нашей страны Государственная дума. С профессиональным праздником депутатов и сенаторов приехал поздравить президент.

Встреча Владимира Путина с парламентариями сейчас как никогда актуальна. На прошлой неделе глава государства в своем послании поставил четкие задачи и предложил целый пакет мер социальной поддержки. Неполные семьи, воспитывающие детей в возрасте от 8 до 16 лет, будут получать ежемесячные пособия. На выплаты теперь смогут рассчитывать беременные женщины, оказавшиеся в трудной жизненной ситуации.

"Это не последнее, что мы с вами вместе должны сделать. Татьяна Алексеевна знает, мы вместе занимаемся этими вопросами. Будем делать все постепенно, но делать будем дальше обязательно. Будем дальше выстраивать наши программы поддержки российских семей поэтапно", - заявил Путин.

К сентябрю родители школьников, включая и тех, которые только осенью пойдут в первый класс, получат по 10 тысяч рублей на каждого ребенка.

"Тоже понятно почему, я и в послании, отвлекаясь от текста, об этом сказал: исходим из того, что рынок труда еще не восстановлен. Все-таки уровень доходов российских семей за время пандемии упал, и нужно поддержать семьи, в которых есть дети школьного возраста, чтобы должным образом собрать людей 1 сентября в школу", - пояснил президент.

Но для реализации президентских инициатив важно быстро и качественно подготовить законодательную базу. Депутатов и сенаторов Путин попросил активно включиться в работу.

"Мы надеемся, что законы, как только вступят в силу, одномоментно с этим уже все необходимые акты будут выпущены, и люди с 1 июля получат дополнительную материальную поддержку. Она очень нужна. Тем более хочу подчеркнуть, впервые наше государство идёт на такие шаги, принимая эти решения", - сообщил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

При этом оформление пособий и выплат должно быть максимально простым и удобным. Заявления будут принимать дистанционно и круглосуточно через портал госуслуг.

"Вы и сами знаете, работаете близко с людьми, и до меня постоянно доходит: несмотря, казалось бы, на все отработанные механизмы, в том числе и с использованием современных средств и методов, все-таки сбои происходят. Если человек не может получить то, что ему полагается по закону, нужно обязательно и как можно быстрее на это реагировать", - заявил Путин.

По мнению председателя Совета Федерации, быстрее следует работать и правительству при решении вопросов газификации – президент упомянул о ней в своем послании.

"Наконец-то! Вот хотелось просто встать и сказать: "Наконец-то!" И мы, и вы, я имею ввиду и СФ, и ГД, мы просто бились за ускоренную газификацию регионов. Сейчас президент дал жесткое поручение, нам нельзя упустить этот момент и добиться, обратиться в правительство, чтобы оно приняло нормативные акты, обязывающие крупные компании заняться Отечеством, наконец", - прокомментировала председатель Совфеда Валентина Матвиенко.

Осенью в стране пройдут думские и региональные выборы. Многие из присутствующих в зале намерены в них участвовать. Потенциальных кандидатов Путин попросил вести честную и конкурентную борьбу. Россия и здесь должна показать хороший пример другим, уверен президент. Следует избегать пустословия и дешёвого, ничем не обеспеченного популизма.

"Если обещать невозможное, это что означает? Это порождает ожидания, которым не суждено быть сбывшимися, обманывать людей и сеять недоверие ко всей политической системе страны, раскачивать ее изнутри, вот что это означает. Уверен, что ответственные политические силы никому не позволят действовать подобным образом, а граждане России сами сделают свой выбор без услужливых и зачастую опасных, несущих раздор в обществе, подсказок извне. Обновление российской власти может быть обеспечено только прямым, независимым волеизъявлением граждан нашей страны. Только они вправе решать, кто достоин представлять их интересы, разрабатывать и принимать законы, по которым живёт страна", - обратился Путин.

В противном случае, по мнению президента, может повториться опасная ситуация 90-х, когда политики в погоне за голосами избирателей, направо и налево раздавали заранее невыполнимые обещания. Некоторые из этих проблем, как справедливо отметил Путин, приходится решать до сих пор.

Матвей Шестаков, "ТВ Центр".

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Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин
Владимир Путин
Совет законодателей
Совет законодателей
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин на Совете законодателей
Владимир Путин
Владимир Путин
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