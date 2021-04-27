Что известно о готовящейся встрече Путина и Зеленского

Эксперты не ждут прорыва от переговоров

"Никакой конкретики" по времени и месту проведения возможной встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского нет. Так пресс-секретарь российского президента Дмитрий Песков отреагировал на сообщение главы офиса президента Украины о том, что работа по подготовке этой встречи уже ведётся. Предложение прямого диалога с Донецком и Луганском украинский лидер отмёл ещё накануне. И вместо востока страны поехал на границу с Крымом.

Осмотрев блиндажи и окопы украинских войск на границе с Крымом, Зеленский пообщался с военными. Подарил им приборы ночного видения. А затем произнёс небольшую речь, дав команду сохранять бдительность.

"Мы сегодня на Херсонщине. Видим наши позиции, проверяем готовность с точки зрения техники, наших бойцов, наших бригад. Это очень важно, потому что армия должна быть готова к тому, что российские войска вновь вернутся к границам Украины", - заявил президент Украины Владимир Зеленский.

Такая милитаристская риторика, говорят эксперты, конечно, вряд ли добавляет уверенности в том, что Владимир Путин и Владимир Зеленский все-таки проведут личную встречу. Хотя президент Украины накануне заявил, что данный вопрос прорабатывается. Это сегодня подтвердили и в Кремле, правда, подчеркнув, что если переговоры и состоятся, то тема Донбасса на них подниматься точно не будет.

"Путин абсолютно четко изложил отношение к возможному наполнению диалога. Он может касаться только проблематики двусторонних отношений, а не поисков урегулирования конфликта на юго-востоке Украины", - сказал Дмитрий Песков, пресс-секретарь президента России.

Сделать это Киев обязан сам. Тем более что на Донбассе есть с кем вести переговоры. И до выборов Зеленский говорил, что готов на это. Однако встав у руля страны, он так и не решился на прямые контакты с представителями ЛДНР.

"Надо проводить переговоры, чтобы этого достичь, со всеми участниками конфликта, в том числе с непризнанными республиками, поскольку они тоже подписывали минские соглашения. У нас есть политическая воля это сделать, если власть не готова. Мы готовы к этим переговорам ради мира и возобновления территориальной целостности государства", - заявил Юрий Бойко, депутат Верховной рады Украины, фракция "Оппозиционная платформа - За жизнь".

"Прямые переговоры с лидерами самопровозглашенных ДНР и ЛНР - это "красная линия", которую Украина не перейдет. И мой президент очень тверд в этом", - сказал Дмитрий Кулеба, министр иностранных дел Украины.

Так было при экс-президенте Украины Петре Порошенко. Так происходит и при Зеленском, который два года назад в Париже подтвердил, что Украина будет исполнять минские соглашения. С того момента прошло уже почти полтора года. И все это время Киев намеренно затягивает данный процесс, фонтанируя новыми идеями. То о мифическом плане "Б", то о подключении к переговорам по Донбассу США, Канады и Великобритании.

"Я считаю, что минские соглашения должны быть более гибкими. Никто не говорит, что нужно поставить на них крест. Но я считаю, что несколько пунктов должны быть обновлены. Кроме того, параллельно "нормандскому" может быть создан и другой формат переговоров по Донбассу с привлечением заинтересованных стран", - заявил Зеленский.

"Присоединение новых членов - это желание замылить проблему. С другой стороны, я прекрасно понимаю, что на Банковой исходят из того, что если формат меняется, то должны меняться и договоренности. То есть это такая возможность уйти от тех соглашений, которые были в 2014 году подписаны", - прокомментировал политический эксперт Кирилл Молчанов.

Однако все эти вопросы Москва предлагает оставить за скобками возможной встречи Путина с Зеленским. И обсудить двусторонние отношения России и Украины. Тем более, что проблем там, действительно, накопилась огромная масса.

"Я абсолютно уверен в том, что вот это предложение приехать и пообщаться о двусторонних отношениях вполне серьезное. Это, действительно, предложение для Зеленского сделать выбор, причем основанный на его словах, когда он шел в президенты. Но я очень мало верю в то, что ему это позволят", - сказал Михаил Погребинский, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии.

Оттого от данной встречи, даже если она состоится, конечно, не ждут никаких прорывов. Хотя сделать первые шаги на пути нормализации отношений с Россией Зеленский может. Тем более, что это пойдет на пользу украинцам, которые с мая начнут платить за газ больше, у которых нет вакцины, и которые вот-вот останутся без дизельного топлива. Хотя на носу посевная.

Александр Панюшкин, Владимир Черных, "ТВ Центр".

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