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Слоненку Отто из Мюнхенского зоопарка исполнился месяц

22:41
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Сотрудники зоосада рассказали, что животное скучает по посетителям

Слонёнку Отто из Мюнхенского зоопарка исполнился месяц, и он уже скучает по посетителям, с которыми успел подружиться перед закрытием зверинца на карантин, передает "ТВ Центр".

Сотрудники зоосада рассказали, что их питомец, как только встал на ноги, сразу же стал проявлять любознательность. А когда впервые увидел людей у своего вольера, то очень обрадовался - трубил в хобот и всячески старался показать себя. Однако с 14 апреля зоопарк закрыт для посетителей. Слонёнок пока растёт под присмотром мамы - Дэми - и двух тётушек - индийских слоних. Скучать не даёт никому - он очень активен. И со всеми наладил хорошие отношения. Даже со строгим вожаком стаи - слоном по кличке Гаджэндра.

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Слоны в Мюнхенском зоопарке
Слоны в Мюнхенском зоопарке
Слоненок
Слоненок
Слоны в Мюнхенском зоопарке
Слоны в Мюнхенском зоопарке
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