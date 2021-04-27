В Черное море зашел корабль береговой охраны США

Для поддержки союзников по НАТО, говорят американцы

Шестой флот Соединенных Штатов сообщил, что в Черное море зашел американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон". Сделано это, говорится в сообщении, для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.

В Национальном центре управления обороной рассказали, что за кораблем следят силы Черноморского флота, передает РИА "Новости".

В черноморской акватории периодически курсируют корабли стран Североатлантического альянса. В январе туда заходили эсминцы США "Дональд Кук" и "Портер", Москва в ответ провела включающие в себя морской бой учения.

Вместе с тем Россия неоднократно подчеркивала, что стабильности присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram