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В Черное море зашел корабль береговой охраны США

21:00
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Для поддержки союзников по НАТО, говорят американцы

Шестой флот Соединенных Штатов сообщил, что в Черное море зашел американский сторожевой корабль береговой охраны "Гамильтон". Сделано это, говорится в сообщении, для поддержки союзников по НАТО и региональных партнеров.
В США объяснили отказ отправлять эсминцы в Черное море

В Национальном центре управления обороной рассказали, что за кораблем следят силы Черноморского флота, передает РИА "Новости".

В черноморской акватории периодически курсируют корабли стран Североатлантического альянса. В январе туда заходили эсминцы США "Дональд Кук" и "Портер", Москва в ответ провела включающие в себя морской бой учения.

Вместе с тем Россия неоднократно подчеркивала, что стабильности присутствие в Черном море военных из других регионов не способствует.

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