Байден уклончиво ответил на вопрос об условиях саммита с Путиным

Будет ли Вашингтон выдвигать дополнительные требования?

В Белом доме состоялся очередной брифинг с журналистами, в ходе которого на вопросы отвечал сам президент Соединенных Штатов Джо Байден. В частности, главу государства спросили, будут ли со стороны Вашингтона выдвинуты специальные условия для встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

"Я обсужу это в другой день", - ответил Байден (цитата по ТАСС).

13 апреля Путин и Байден провели телефонную беседу. В ходе разговора глава Белого дома предложил российскому коллеге встретиться лично в третьей стране. Позднее Байден уточнил, что имел в виду саммит в Европе летом.

В Кремле подтвердили, что встреча планируется, но определенности пока нет. Об отсутствии точных деталей саммита позже известили и в Белом доме.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram