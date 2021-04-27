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Байден уклончиво ответил на вопрос об условиях саммита с Путиным

21:28
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Будет ли Вашингтон выдвигать дополнительные требования?

В Белом доме состоялся очередной брифинг с журналистами, в ходе которого на вопросы отвечал сам президент Соединенных Штатов Джо Байден. В частности, главу государства спросили, будут ли со стороны Вашингтона выдвинуты специальные условия для встречи Байдена с президентом России Владимиром Путиным.

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"Я обсужу это в другой день", - ответил Байден (цитата по ТАСС).

13 апреля Путин и Байден провели телефонную беседу. В ходе разговора глава Белого дома предложил российскому коллеге встретиться лично в третьей стране. Позднее Байден уточнил, что имел в виду саммит в Европе летом.

В Кремле подтвердили, что встреча планируется, но определенности пока нет. Об отсутствии точных деталей саммита позже известили и в Белом доме.

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