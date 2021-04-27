Глава РФПИ: "Спутник V" скоро могут одобрить еще две страны

Разработка центра Гамалеи - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19

Глава Российского фонда прямых инвестиций Кирилл Дмитриев в эфире "России-1" рассказал о популярности разработанной в центре имени Гамалеи вакцины от коронавируса "Спутник V" на международной арене.

"Буквально со дня на день мы ожидаем еще два одобрения", - отметил Дмитриев.

К настоящему моменту "Спутник V" зарегистрировали более чем в 60 странах с общим населением свыше 1,5 миллиардов человек. Массовую вакцинацию препаратом начали более 30 стран.

"Спутник V" - первая в мире зарегистрированная вакцина от COVID-19. Ее эффективность составляет 97,6%. Помимо "Спутника V", в России созданы еще два препарата для профилактики заболевания - "ЭпиВакКорона" от центра "Вектор" и "КовиВак" от центра имени Чумакова.

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