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Россия завершила вывозные рейсы из Танзании

22:32
  • вторник
  • 27 апреля 2021

Авиасообщение со страной приостановлено до 1 июня

Росавиация сообщила, что российские авиакомпании завершили вывозные рейсы из Танзании, передает РИА "Новости".
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"Из Танзании в Россию по состоянию на 27.04.2021 с начала вывозной кампании, 15.04.2021, выполнено 12 рейсов, перевезено 4,1 тысячи пассажиров", - уточняется в сообщении.

Ранее Россия ограничила авиасообщение с Танзанией и Турцией из-за сложившейся в этих странах неблагоприятной эпидемиологической обстановки. Регулярное и чартерное сообщение прекращено с 15 апреля по 1 июня.

Как отметила вице-премьер России Татьяна Голикова, о снятии ограничений будет иметь смысл говорить, когда обстановка с COVID-19 стабилизируется.

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